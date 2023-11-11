ريال مدريد يصدر بيانًا رسميًا بشأن إصابة بيلينغهام

أوضح بيان رسمي من ريال مدريد اليوم السبت، أن إصابة لاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام غير مستقرة ما يجعله خارج المباريات المقبلة للفريق في كل البطولات.

وتعرض بيلينغهام لخلع في الكتف الأيسر خلال التعادل السلبي (0-0) الأسبوع الماضي أمام رايو فاييكانو في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني (2023-2024).

لم يكشف بيان ريال مدريد مدّة محدّدة لغياب بيلينغهام (22 عامًا) لكنه أكد أن اللاعب سيغيب عن مباراة الجولة الـ13 اليوم في الدوري الإسباني أمام فالنسيا.

بيلينغهام غاب بالفعل عن مباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي أمام سبورتنغ براغا البرتغالي، التي حسمها الفريق الملكي بنتيجة (3-0).

في موسمه الأول مع ريال مدريد، كرّس بيلينغهام نفسه كأحد أبرز نجوم الكرة الأوروبية بتسجيله 13 هدفًا وتقديم 3 تمريرات حاسمة في كل البطولات من 14 مباراة.