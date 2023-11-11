الرياضة

توامبا يقود الأخدود لتخطي الحزم.. وتعادل الفيحاء والاتفاق

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1445 هـ      11 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

قاد الكاميروني توامبا فريق الأخدود للفوز على نظيره الحزم، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تمكن ليندر تاوامبا، من تسجيل هدفي الأخدود في المباراة، في الدقيقتين 20، و3 من الوقت بدل الضائع للمباراة.
بهذا الفوز، رفع الأخدود رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الأخير.


وفي اللقاء الثاني، سيطر التعادل السلبي على مجريات لقاء الفيحاء والاتفاق؛ حيث فشل الفريقان في هز الشباك؛ ليرفع الفيحاء رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، والاتفاق إلى 22 نقطة في المركز السابع.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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