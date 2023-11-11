توامبا يقود الأخدود لتخطي الحزم.. وتعادل الفيحاء والاتفاق

محمود العوضي- جدة
قاد الكاميروني توامبا فريق الأخدود للفوز على نظيره الحزم، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
تمكن ليندر تاوامبا، من تسجيل هدفي الأخدود في المباراة، في الدقيقتين 20، و3 من الوقت بدل الضائع للمباراة.
بهذا الفوز، رفع الأخدود رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الأخير.
وفي اللقاء الثاني، سيطر التعادل السلبي على مجريات لقاء الفيحاء والاتفاق؛ حيث فشل الفريقان في هز الشباك؛ ليرفع الفيحاء رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، والاتفاق إلى 22 نقطة في المركز السابع.
الاخدود يصل للنقطة العاشرة بعد الفوز على الحزم ✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي
#الاخدود_الحزم | #SSC pic.twitter.com/ax7GS6RYn4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 11, 2023