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الرئيس الإيراني يصل الرياض للمشاركة في “القمة العربية الإسلامية”

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1445 هـ      11 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

وصل إلى الرياض، اليوم، فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي، والسفير الإيراني لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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