الرياضة في منافسات فرق رجال زوجي.. الأخضر يتأهل لدور الـ 16 في بطولة العالم للسنوكر

الدمام-البلاد

ضمن المنتخب السعودي للسنوكر التأهل إلى دور الـ 16 في منافسات فرق رجال زوجي في بطولة العالم للسنوكر، التي تقام منافستها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 24 من شهر نوفمبر الجاري. وحقق أخضر السنوكر اليوم الجمعة الفوز الثاني له في المجموعة G على منتخب قطر 4 بنتيجة“ 3/0“ بعد فوزه يوم الخميس على منتخب منغوليا بنتيجة“ 3/2“. ويخوض المنتخب السعودي عصر غد السبت آخر مبارياته في دوري المجموعة أمام منتخب بولندا الذي ضمن هو الآخر التأهل بعد تحقيقه فوزين على منتخب منغوليا بنتيجة“ 3/0“ وقطر 4 بنتيجة “3/0“ ويتحدد خلال هذا اللقاء المتصدر والوصيف للمجموعة. يذكر أن المنتخب السعودي يمثله في منافسات الفرق رجال زوجي اللاعبين عمر العجلاني وأيمن العمري، ويشرف عليه فنياً المدرب عمران شاهزاد.