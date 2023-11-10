في منافسات فرق رجال زوجي.. الأخضر يتأهل لدور الـ 16 في بطولة العالم للسنوكر

الدمام-البلاد
ضمن المنتخب السعودي للسنوكر التأهل إلى دور الـ 16 في منافسات فرق رجال زوجي في بطولة العالم للسنوكر، التي تقام منافستها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 24 من شهر نوفمبر الجاري.
وحقق أخضر السنوكر اليوم الجمعة الفوز الثاني له في المجموعة G على منتخب قطر 4 بنتيجة“ 3/0“ بعد فوزه يوم الخميس على منتخب منغوليا بنتيجة“ 3/2“.
ويخوض المنتخب السعودي عصر غد السبت آخر مبارياته في دوري المجموعة أمام منتخب بولندا الذي ضمن هو الآخر التأهل بعد تحقيقه فوزين على منتخب منغوليا بنتيجة“ 3/0“ وقطر 4 بنتيجة “3/0“ ويتحدد خلال هذا اللقاء المتصدر والوصيف للمجموعة.
يذكر أن المنتخب السعودي يمثله في منافسات الفرق رجال زوجي اللاعبين عمر العجلاني وأيمن العمري، ويشرف عليه فنياً المدرب عمران شاهزاد.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م