الاتحاد يستعيد نغمة الانتصارات أمام أبها

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور
استعاد فريق الاتحاد نغمة الانتصارات من جديد، بعد ما نجح في تحقيق فوز ثمين على نظيره أبها برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بدوري روشن.
جاءت أهداف الاتحاد عن طريق” كريم بنزيمة” هاتريك” في الدقائق 38، 67، 69، وإيغور كورونادو في الدقيقة 54.
فيما سجل اللاعب كارل توكو إيكامبي الهدف الأول لفريق أبها في الدقيقة 51، قبل أن يضيف فهد الجميعة الهدف الثاني في الدقيقة 85.
بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
الهاتريك الأول لـ #بنزيما⚽️⚽️⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/3hhM6PTlSh
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
هدف اتحادي رائع⚽️🔥
بنزيما ينثر سحره👏🏻
وكورونادو في الشباك🥅
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/LJCQXHiLXG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
هدددددف!⚽
إيكامبي يعدل النتيجة لـ #أبها🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/iZVMXP7izJ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
الجميعة يقلص الفارق لـ #أبها برأسية رائعة⚽️
الاتحاد 4 × 2 أبها
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/J9MOzdNFbW
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023