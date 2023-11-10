الرياضة

الاتحاد يستعيد نغمة الانتصارات أمام أبها

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع الآخر / 1445 هـ      10 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور

استعاد فريق الاتحاد نغمة الانتصارات من جديد، بعد ما نجح في تحقيق فوز ثمين على نظيره أبها برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بدوري روشن.

جاءت أهداف الاتحاد عن طريق” كريم بنزيمة” هاتريك” في الدقائق 38، 67، 69، وإيغور كورونادو في الدقيقة 54.
فيما سجل اللاعب كارل توكو إيكامبي الهدف الأول لفريق أبها في الدقيقة 51، قبل أن يضيف فهد الجميعة الهدف الثاني في الدقيقة 85.

بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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