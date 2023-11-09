الرياضة وزارة الرياضة تشارك في معرض واحة الإعلام تزامناً مع القمم الثلاث

الرياض-البلاد

تشارك وزارة الرياضة بجناح خاص، ضمن فعاليات واحة الإعلام، والتي تقيمها وزارة الإعلام للمرة الرابعة، في الدرعية بالعاصمة الرياض، وانطلقت اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 وتستمر حتى 11 نوفمبر، بالتزامن مع استضافة المملكة العربية السعودية للقمم الثلاث، القمة السعودية الأفريقية، القمة العربية غير العادية، والقمة الإسلامية الاستثنائية. ويُظهِر جناح الوزارة عدداً من المشاريع التطويرية، والاستراتيجيات الرياضية، والفرص الاستثمارية، والتي تنبثق من رؤية السعودية 2030، إلى جانب ملف الاستضافات العالمية، والتي كان آخرها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، والحصول على حقوق استضافة كأس آسيا لكرة القدم 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية تروجينا 2029. وتعمل الوزارة من خلال هذه الفعالية، على استعراض دورها في تطوير كرة القدم بصورة عامة والكرة النسائية خاصةً، والمراكز التدريبية المعدّة لهن، ومبادرة الملاعب الذكية، ومناطق الاستثمار الرياضي بالمملكة، وطرق تنوعه. يشار إلى أنه من المتوقع أن تستقبل الواحة أكثر من 2000 زائر من المسؤولين المشاركين من مختلف الدول العربية والأفريقية والإسلامية، وأكثر من 250 وسيلة إعلامية، وإعلاميين من مختلف دول العالم المشاركين في تغطية القمم الثلاث.