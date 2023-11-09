فيديو.. بايرن ميونيخ يهزم جالاتاسراي ويتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا

حسم بايرن ميونيخ تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (2023-2024) بفوزه الصعب على ضيفه جالاتاسراي التركي (2-1) سهرة الأربعاء في المجموعة الأولى.

ولحق بايرن ميونيخ -البطل 6 مرّات- بكل من الثلاثي مانشستر سيتي وريال مدريد وإنتر ميلان في ثمن نهائي المسابقة، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.



المهاجم الإنجليزي هاري كين سجّل هدفي بايرن ميونيخ في الدقيقتين 80 و87، بينما قلّص الكونغولي سدريك باكامبو لجالاتاسراي في آخر أنفاس المباراة.



وفي نفس المجموعة انقاد مانشستر يونايتد لهزيمة في ملعب كوبنهاغن (4-3) ليتذيل الفريق الإنجليزي المجموعة بـ3 نقاط، ويأتي كوبنهاغن في الوصافة بـ4 نقاط.



شاهد أهداف بايرن ميونيخ وجالاتاسراي 2-1