الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة ريال مدريد وبراغا (3-0)

محمد ابو الوفاaccess_time26 / ربيع الآخر / 1445 هـ       9 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
شاهد.. أهداف مباراة ريال مدريد وبراغا (3-0)

انتصر ريال مدريد على سبورتنغ براغا البرتغالي بثلاثة أهداف نظيفة الأربعاء، ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (2023-2024) عن المجموعة الثالثة.

 

ورفع ريال مدريد -بطل المسابقة 14 مرّة- رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة، في حين ظل فريق براغا ثالثًا بواقع 3 نقاط.


وفي أرضية ملعب (سانتياغو برنابيو) سجّل أهداف ريال مدريد ضد براغا كل من براهيم دياز في الدقيقة (27) وفينيسيوس جونيور (58) ورودريغو (61).


في نفس المجموعة تعادل نابولي (1-1) مع يونيون برلين، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة، ويحل برلين في ذيل المجموعة بنقطة واحدة.


شاهد أهداف ريال مدريد وبراغا (3-0)

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *