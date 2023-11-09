شاهد.. أهداف مباراة ريال مدريد وبراغا (3-0)

انتصر ريال مدريد على سبورتنغ براغا البرتغالي بثلاثة أهداف نظيفة الأربعاء، ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (2023-2024) عن المجموعة الثالثة.

ورفع ريال مدريد -بطل المسابقة 14 مرّة- رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة، في حين ظل فريق براغا ثالثًا بواقع 3 نقاط.



وفي أرضية ملعب (سانتياغو برنابيو) سجّل أهداف ريال مدريد ضد براغا كل من براهيم دياز في الدقيقة (27) وفينيسيوس جونيور (58) ورودريغو (61).



في نفس المجموعة تعادل نابولي (1-1) مع يونيون برلين، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة، ويحل برلين في ذيل المجموعة بنقطة واحدة.



شاهد أهداف ريال مدريد وبراغا (3-0)