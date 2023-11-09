الإقتصاد

حساب المواطن: 3.4 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر نوفمبر

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1445 هـ       9 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والسبعين 10.7 ملايين مستفيد وتابع.

 وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي مادفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 181 مليار ريال، منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبيناً أن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريالًا.

 وأبان مدير عام التواصل، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، وذلك بنسبة 73%، فيما بلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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