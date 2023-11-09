توسيع التأمين على المركبات

البلاد – جدة

أعلن البنك المركزي السعودي- ساما- إصدار تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات، وذلك كجزء من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه.

وأوضح في بيان أن التعديلات الجديدة؛ تهدف إلى منح العملاء تغطية تأمينية موسعة عن طريق التعديل على التغطية التأمينية الأساسية، لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم، إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط؛ الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات والمزايا، التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.

وكان “ساما” قد طرح في أكتوبر الماضي مشروع التعديلات عبر منصة “استطلاع”؛ لأخذ مرئيات العموم والمختصين.