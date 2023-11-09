السعودية ترسخ مكانتها على الخارطة الرقمية

برشلونة- واس

استعرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في (معرض جارتنر لتقنية المعلومات 2023) المقام في مدينة برشلونة الإسبانية، قصة التحول الرقمي في تطبيق “نفاذ”، وذلك ضمن مشاركة السعودية الرقمية التي تضم 10 جهات حكومية؛ تعرض قصص النجاح الرائدة في التحول الرقمي في المملكة.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت أمس خلال فعاليات المعرض، وتحدث فيها مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لتقنيات التعرف المتقدم والهوية الرقمية في “سدايا” الدكتور هذام بن عبدالعزيز التويجري عن تطبيق “نفاذ”، مبينًا في مستهلها أن مفهوم الهوية الرقمية في المشهد الرقمي اليوم أصبح ذا أهمية متزايدة؛ إذ تعد بمثابة بوابة للأفراد للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة.

وتهدف مشاركة “سدايا” في معرض جارتنر لتقنية المعلومات 2023 إلى تعزيز حضور المملكة على الخارطة الرقمية العالمية، وترسيخ مكانتها العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وما وصلت إليه من تقدم مذهل في غضون أعوام معدودة تصدّرت فيها ممثلة في “سدايا” أعلى مستويات المؤشرات العالمية في هذا المجال. وأوضح الدكتور التويجري أن المملكة استثمرت الموارد والخبرات اللازمة؛ لتطوير تطبيق “نفاذ” بوصفه مكونًا أساسيًا في رحلة التحول الرقمي، حيث أحدث التطبيق ثورة في دورة حياة الهوية الرقمية، مما أدى بسلاسة إلى تعزيز كل مرحلة بشكل فعّال.



رائدة عالميًا

وقال الدكتور التويجري: إن تطبيق “نفاذ” له تأثير عميق على المستوى الوطني، حيث يسهم التطبيق في تعزيز مفهوم الوطن الآمن، وتوفير تجربة سهلة الاستخدام ومناسبة لجميع شرائح المجتمع، ورفع كفاءة الإنفاق وتوليد الإيرادات والمدخرات على مستوى الأفراد والجهات، فضلًا عن مساهمته في تمكين المملكة من أن تكون رائدة عالميًا في خدمات التحقق الرقمي والمساهمة في التحول الرقمي.

وأضاف: يتجلى هذا التأثير بوضوح من خلال الإنجازات الرائعة التي حققها التطبيق منذ إطلاقه؛ حيث يعد من التطبيقات الأكثر تحميلًا في المملكة لعام 2022، وبلغ مجموع تحميل التطبيق أكثر من 16.3 مليون وأكثر من 320 مليون طلب تحقق، وأكثر من 13.6 مليون مستخدم نشط، وأكثر من 460 منصة متكاملة مع التطبيق؛ إذ يبلغ متوسط الوقت اللازم لتفعيل التطبيق دقيقة واحدة، و20 ثانية متوسط الوقت اللازم لإكمال الطلب.