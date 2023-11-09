الرياضة

الرائد يتغلب على الشباب بـ”ثنائية”

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1445 هـ       9 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الرائد فوزًا مهمًا على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجول الثالثة عشرة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل كريم البركاوي الهدف الأول لفريق الرائد في الدقيقة 6، قبل أن يضيف جوليو تفاريس الهدف الثاني في الدقيقة 56. وجاء هدف الشباب الوحيد عن طريق اللاعب رومان سايس في الدقيقة 90+3.

بهذا الفوز، رفع الرائد رصيده 9 نقاط في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز العاشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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