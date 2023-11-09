الرائد يتغلب على الشباب بـ”ثنائية”

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الرائد فوزًا مهمًا على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجول الثالثة عشرة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل كريم البركاوي الهدف الأول لفريق الرائد في الدقيقة 6، قبل أن يضيف جوليو تفاريس الهدف الثاني في الدقيقة 56. وجاء هدف الشباب الوحيد عن طريق اللاعب رومان سايس في الدقيقة 90+3.
بهذا الفوز، رفع الرائد رصيده 9 نقاط في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز العاشر.
هدددددف!⚽
كريم البركاوي يسجل الهدف الأول للرائد⚽️🔥
الرائد 1 – 0 الشباب#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_الشباب| #SSC pic.twitter.com/ddwB7Yx6ST
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023
هدددددف!⚽
تفاريس يضاعف النتيجة ويسجل الهدف الثاني للرائد🔥⚽
الرائد 2 – 0 الشباب#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_الشباب| #SSC pic.twitter.com/uwmEV4E8mC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023
رومان سايس يقلص الفارق للشباب 🔥⚽
الرائد 2 – 1الشباب#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_الشباب| #SSC pic.twitter.com/HqAiHaYHxs
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023