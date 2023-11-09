الخليج يقلب الطاولة على الطائي بثلاثية

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق الخليج على نظيره الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ 13 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
تقدم لفريق الطائي بيرنارد مينساه، في الدقيقة 29، ونجح الخليج أن يسجل ثلاثة أهداف عن طريق خالد ناري د 1+45 وفابيو مارتينيز د 61، واختتم المصري محمد شريف أهداف فريق “الدانة” بتسجيل الثالث في شباك الطائي د 73 من عمر اللقاء.
بتلك النتيجة، احتل فريق الخليج المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقطة، فيما تجمد الطائي في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.
هدددددف!⚽
بيرنارد يسجل الهدف الأول للطائي🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الطائي | #SSC pic.twitter.com/6oqjQTXKbi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023
هدددددف!⚽
خالد ناري يعادل النتيجة للخليج من علامة الجزاء🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الطائي | #SSC pic.twitter.com/RMQVhmnC92
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023
هدددددف!⚽
فابيو مارتينيز يضيف الهدف الثاني للخليج🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الطائي | #SSC pic.twitter.com/tP0AnrY11v
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023
هدددددف!⚽
محمد شريف يضاعف النتيجة للخليج بهدف ثالث⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الطائي | #SSC pic.twitter.com/hhvid6n5q4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023