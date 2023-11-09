الرياضة

الخليج يقلب الطاولة على الطائي بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1445 هـ       9 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق الخليج على نظيره الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ 13 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم لفريق الطائي بيرنارد مينساه، في الدقيقة 29، ونجح الخليج أن يسجل ثلاثة أهداف عن طريق خالد ناري د 1+45 وفابيو مارتينيز د 61، واختتم المصري محمد شريف أهداف فريق “الدانة” بتسجيل الثالث في شباك الطائي د 73 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة، احتل فريق الخليج المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقطة، فيما تجمد الطائي في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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