استقبل قائد قوة الأمن البيئي.. أمير الشرقية يؤكد على كفاءة الإنفاق بإمارات المناطق

البلاد – الدمام

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة أمس، قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة العقيد أحمد بن عثمان العثمان؛ بمناسبة تعيينه في منصبه، حيث هنأه سموه بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

من جانبه، رفع العثمان الشكر لسمو أمير المنطقة على دعمه وتوجيهات السديدة.

كما استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه، مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية خالد بن عبدالرحمن أبا حسين، ومديري الشؤون الإدارية والمالية بإمارات المناطق، المشاركين في أعمال الاجتماع السنوي لمديري عموم الشؤون الإدارية والمالية في إمارات المناطق، الذي تستضيفه إمارة المنطقة الشرقية.

وأكد سموه على أهمية اللقاءات المتبادلة بين منسوبي قيادات الشؤون المالية؛ لتعزيز وتطوير الإجراءات التي تحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وكفاءة الإنفاق.