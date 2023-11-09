الرياضة أوروبا تسيطر على نصف نهائي “سوبر جلوب 2023”

الدمام-البلاد

تأهلت الفرق الأوروبية كيلسي البولندي وفوكس برلين وماغديبورغ الألمانيين وبرشلونة الإسباني إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2023”، المقامة على صالة وزارة الرياضة بالدمام، بعد تصدرهم المجموعات الأربع مع نهاية الدور التمهيدي. وشهدت نتائج اليوم الثالث فوز كيلسي البولندي على كال هيت الأمريكي (49-23) ليتصدر فرق المجموعة الرابعة، وحقق متصدر المجموعة الثانية فريق فوكس برلين الألماني الفوز الثاني له على فريق الكويت الكويتي (37-28)، وتمكن فريق ماغديبورغ الألماني من تحقيق أكبر نتيجة بالبطولة بتغلبه على كوينزلاند الأسترالي (57-14) ضمن المجموعة الثالثة، وأكمل برشلونة عقد الفرق المتأهلة بفوزه على الأهلي المصري (37-26) ضمن منافسات المجموعة الأولى. وستلعب مواجهات الدور نصف النهائي بعد غدٍ السبت 11 نوفمبر 2023 م، إذ يلتقي برشلونة الإسباني مع فوكس برلين الألماني عند الساعة 5:30 مساءً، فيما يلتقي بعدها مباشرة فريق ماغديبورغ الألماني مع كيلسي البولندي في تمام الساعة 8:15 مساءً. وتلعب مواجهتا تحديد المراكز (5-8)، حيث يلتقي الأهلي المصري مع الكويت الكويتي عند الساعة 1:15 ظهراً، ويلعب الخليج السعودي أمام النجمة البحريني عند الساعة 3:15 عصراً، على أن يلتقي الفائزان لتحديد المركزين الخامس والسادس، ويلعب الخاسران لتحديد المركزين السابع والثامن. وفي مواجهات تحديد المراكز (9-12)، يواجه فريق النور السعودي منافسه فرناندو الأرجنتيني عند الساعة 9:15 صباحاً، ويلعب كوينزلاند الأسترالي مع كال هيت الأمريكي عند الساعة 11:15 صباحاً، وسيلتقي الفائزان لتحديد المركزين التاسع والعاشر، والخاسران لتحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر. اتحاد اليد السعودي يجتمع مع نظيره الاسباني

عقد الاتحادان السعودي والأسباني لكرة اليد اجتماعا تمهيديا ومبدئيا مساء اليوم الخميس في قاعة المؤتمرات في صالة وزارة الرياضة بالدمام، لدراسة توقيع مذكرة تفاهم بينهما في المستقبل، حيث مثل الطرف السعودي رئيس الاتحاد السعودي للعبة الأستاذ فاضل بن علي آل نمر، فيما مثل الجانب الأسباني رئيس الاتحاد الأسباني الدكتور فرانسيسكو غارسيا وبحضور رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى، وأعضاء الاتحاد السعودي للعبة، وفي نهاية الاجتماع تبادل الطرفان الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.