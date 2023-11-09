أنشطة تفاعلية وتبادل ثقافي في الملتقى.. “مسك” تبني جسور التواصل الشبابي السعودي الأفريقي

البلاد – الرياض

تنظّم مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” اليوم الخميس، ملتقى الشباب السعودي الأفريقي، الذي يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون الشبابي المشترك في مختلف القطاعات، وتسليط الضوء على العلاقات التشاركية في مجموعة من المجالات، التي تشمل العلوم والتعليم والتقنية والاقتصاد والثقافة والفن؛ لفتح آفاق جديدة من التعاون لمستقبل الشباب السعودي والأفريقي.

وستُقام من خلال الملتقى جلسات تفاعلية؛ تتناول ثقافة الطرفين من جوانبَ عدة بمشاركة أكثر من 25 متحدثاً من الخبراء في الجانبين السعودي والأفريقي، بدءًا بالتراث السعودي والإرث الأفريقي، والفرص والتحديات في تمكين الشباب عبر التنمية المجتمعية في كلا الجانبين. وتتيح الجلسات التفاعلية للمشاركين في الملتقى تعزيز الوعي بالثقافات، واكتساب الخبرات العملية، وتطوير الذات من خلال تعلّم مهارات جديدة، إلى جانب مجموعةٍ من التجارب المبتكرة والتفاعلية، التي صممت خصيصاً لهذا الملتقى.

وسيشهد ملتقى الشباب السعودي الأفريقي العديد من الأنشطة التفاعلية الساعية إلى تبادل المعارف والخبرات وتحقيق التغيير الإيجابي؛ ومنها إقامة أربع ورش عمل، تتمحور حول تأسيس الأعمال، والرسم، والتنمية العقلية، وصناعة التغيير. يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” تسعى من خلال إقامة هذه الفعاليات إلى تعزيز الأثر، ومنح الشباب بعدًا جديدًا للتفكير، ومساحة أكبر لاكتشاف القدرات والإمكانات الإبداعية، وتعزيز التواصل بين الشباب في العالم.