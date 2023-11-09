أمير الباحة يكرم خريجي البورد السعودي

البلاد – الباحة

كرّم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بديوان الإمارة أمس 71 خريجاً أنجزوا برامج البورد السعودي، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير الشهراني.

واستمع سموه إلى عرض عن أعمال وجهود إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة الباحة؛ قدمته مديرة الإدارة عليّه الغامدي.

وأشاد سمو الأمير حسام بن سعود بما قدمته صحة الباحة في هذا المجال، وقال: ” إن مجال التدريب والتعليم في صحة الباحة يأتي نتاجاً لتميز الإدارة الصحية بالمنطقة ونعتز بمخرجاتها من الكوادر الصحية المميزة، التي نأمل أن تكون داعماً للعمل الصحي بالمنطقة”.

من جانبه، أوضح الدكتور الشهراني أن صحة الباحة قطعت أشواطاً مميزة في التعليم والتدريب، وحققت العديد من المنجزات؛ منها حصول 8 منشآت صحية بالمنطقة على الاعتماد المؤسسي ، واجتياز برامج الدبلوم العالي والبورد السعودي وبرامج الزمالة السعودية للتخصصات الدقيقة، التي بلغت هذا العام 18 برنامجاً تخرج منها 71 خريجاً.