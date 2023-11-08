قطاع التأمين يشهد نموا متزايدا

البلاد – جدة

قالت “موديز إنفستور سيرفيس”، إن النتائج المالية القوية التي حققتها شركات التأمين في المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري، تمهّد الطريق أمام المزيد من نمو الربحية في العامين الجاري والمقبل. وتوقعت الوكالة في تقرير حديث لها، أن يواصل القطاع نموه من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ التي يشهدها ، في ظل التوسع المستمر في التأمين الطبي وتأمين السيارات الإلزامي، وكذلك تسارع النمو الاقتصادي، فضلاً عن اهتمام المملكة بتنمية القطاع، ضمن الأهداف المحددة لبرنامج تطوير القطاع المالي في إطار “رؤية 2030”.

وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين السعودية السبع التي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الثالث حتى الآن، تمثل مجتمعة نحو 40 % من السوق، وحققت نمواً في الأقساط بلغت نسبته 28 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مقارنة بـ11 % فقط خلال الفترة المماثلة من الأعوام بين 2019 و2021م، وبلغ صافي الدخل المجمع لهذه الشركات 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار) في الربع الثالث ، بزيادة قدرها 93 % على أساس سنوي، في حين سجل الدخل الصافي لجميع الشركات العاملة في القطاع قفزة حادة خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى ملياري ريال.