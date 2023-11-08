الرياضة في سوبر جلوب.. النور يواجه برشلونة والخليج أمام جامعة كوينز لاند الأسترالي

الدمام- البلاد

تتواصل لقاءات بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2023” التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام في يومها الثاني اليوم الأربعاء بإقامة أربعة لقاءات، حيث يلتقي فريق النجمة البحريني مع كال هيت الأمريكي عند الساعة 12:15 ظهراً، وفي اللقاء الثاني الذي ينطلق عند الساعة 2:30 ظهراً، يلتقي فريق فرناندو الأرجنتيني بفريق برلين الألماني، ويلعب النور السعودي أمام فريق برشلونة الإسباني عند الساعة 4:45 عصراً. وتختتم مواجهات اليوم بمواجهة تجمع بين فريقي الخليج السعودي وجامعة كوينز لاند الأسترالي عند الساعة 7:00 مساءً.