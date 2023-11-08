في ثاني أيام بطولة “سوبر جلوب 2023”.. الخليج يكسب كوينزلاند .. والنور يخسر من برشلونة

الدمام- البلاد
حقق فريق الخليج “المستضيف” فوزه الأول في بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2023” بعد فوزه على فريق كوينزلاند الأسترالي بنتيجة (48-26)، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وشهدت بقية مواجهات اليوم الثاني خسارة ممثل المملكة الآخر فريق النور السعودي أمام فريق برشلونة الإسباني بنتيجة (19-43)، ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما حقق فريق النجمة انتصاره الأول هو الآخر على فريق كال هيت الأمريكي بنتيجة (29-22)، ضمن المجموعة الرابعة، وتغلب فريق فوكس برلين الألماني على فرناندو الأرجنتيني بنتيجة (48-34)، ضمن المجموعة الثانية.
وتختتم يوم غد الخميس لقاءات الدور التمهيدي من البطولة بإقامة أربعة لقاءات، حيث يلتقي في اللقاء الأول فريق كيلسي البولندي أمام فريق كال هيت الأمريكي عند الساعة 12:15 ظهراً، فيما يلتقي فريقا الكويت الكويتي وفوكس برلين الألماني في اللقاء الثاني الذي ينطلق عند الساعة 2:30.
ويواجه فريق ماغديبورغ الألماني منافسه فريق كوينزلاند الأسترالي في تمام الساعة 4:45 عصراً، ويواجه فريق برشلونة الأسباني منافسه الأهلي المصري على صدارة المجموعة الأولى في اللقاء الذي سينطلق عند الساعة السابعة مساءً. ويتأهل أبطال المجموعات الأربع إلى الدور نصف النهائي، والفائز منهما يتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب.