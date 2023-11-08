فيديو.. مانشستر يهزم يونغ بويز بثلاثية ويتأهل لثمن النهائي

حسم مانشستر سيتي -حامل اللقب- تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه سهرة الثلاثاء على يونغ بويز السويسري بثلاثة أهداف بيضاء.

وتأهل الفريق السماوي إلى الدور التالي من المسابقة بعد أن جمع 12 نقطة من 4 جولات بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة السابعة من المنافسات.

وأمام نحو 65 ألف مشجّع في مدرجات ملعبه (الاتحاد) أكرم مانشستر سيتي وفادة يونغ بويز وكرر انتصاره الذي حققه في الجولة الثالثة في سويسرا.

سجّل أهداف مانشستر سيتي أمام يونغ بويز كل من المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 23 و51، والإنجليزي فيل فودين في الدقيقة 45.

شاهد أهداف مانشستر سيتي ويونغ بويز 3-0