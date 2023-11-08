شاهد.. ميلان ينتفض ويهزم باريس بثنائية في دوري أبطال أوروبا

أحيا ميلان الإيطالي آماله في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بانتصاره الصعب داخل قواعده على باريس سان جيرمان الفرنسي (2-1) سهرة الثلاثاء.

ورفع الفريق اللومباردي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة السادسة، خلف بوروسيا دورتموند المتصدر (7) وباريس (6)، بينما يتذيل نيوكاسل (4).

دارت أحداث المباراة في أرضية ملعب (سان سيرو) عقر دار ميلان في مدينة ميلانو شمالي إيطاليا أمام حشد جماهيري غفير وصل إلى نحو 76 ألف مشجّع.

المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار افتتح التهديف لباريس في الدقيقة 9، غير أن الجناح البرتغالي رافائيل لياو سرعان ما عادل النتيجة لميلان في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني أحرز المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو هدف انتصار ميلان من ضربة رأس صاروخية في الدقيقة 50 إثر توزيعة محكمة من ثيو هيرنانديز.

شاهد أهداف ميلان وباريس سان جيرمان (2-1)