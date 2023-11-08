رسميًا.. الاتحاد يقيل البرتغالي سانتو

البلاد- جدة
أعلنت إدارة نادي الاتحاد إقالة المدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو من تدريب الفريق؛ بسبب سوء النتائج.
وكان سانتو قد تولى تدريب الاتحاد في يوليو2022.
وأوضح نادي الاتحاد في بيان رسمي أنه قرر إقالة سانتو بعد عملية تقييم شاملة للفترة السابقة. وجاءت إقالة سانتو بعد 24 ساعة على خسارة الفريق الصادمة أمام فريق القوة الجوية العراقي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
ولكن قبل هذه الخسارة التي قصمت ظهر البعير، لم يعرف الاتحاد طعم الفوز في آخر 8 مباريات لعبها سوى في مباراتين فقط بكل البطولات، وتحديدًا أمام القوة الجوية 1-0 في لقاء الدور الأول بين الفريقين بمرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا، والفيحاء 3-0 في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وبحسب البيان الرسمي للاتحاد، فإن مساعد المدرب، حسن خليفة سيتولى منصب المدير الفني بشكل مؤقت خلال المرحلة المقبلة.