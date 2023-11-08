الرياضة

رسميًا.. الاتحاد يقيل البرتغالي سانتو

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1445 هـ       8 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
أعلنت إدارة نادي الاتحاد إقالة المدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو من تدريب الفريق؛ بسبب سوء النتائج.
وكان سانتو قد تولى تدريب الاتحاد في يوليو2022.

وأوضح نادي الاتحاد في بيان رسمي أنه قرر إقالة سانتو بعد عملية تقييم شاملة للفترة السابقة. وجاءت إقالة سانتو بعد 24 ساعة على خسارة الفريق الصادمة أمام فريق القوة الجوية العراقي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ولكن قبل هذه الخسارة التي قصمت ظهر البعير، لم يعرف الاتحاد طعم الفوز في آخر 8 مباريات لعبها سوى في مباراتين فقط بكل البطولات، وتحديدًا أمام القوة الجوية 1-0 في لقاء الدور الأول بين الفريقين بمرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا، والفيحاء 3-0 في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب البيان الرسمي للاتحاد، فإن مساعد المدرب، حسن خليفة سيتولى منصب المدير الفني بشكل مؤقت خلال المرحلة المقبلة.

 

وأوضح الاتحاد أنه يبحث عن التعاقد مع مدرب جديد، علما بأن تقارير عدة ربطت “العميد” بعدة أسماء؛ أبرزها الفرنسي زين الدين زيدان ومواطنه لوران بلان.

يذكر أن سانتو تولى تدريب الاتحاد في يوليو 2022، وكان موسمه الأول ناجحًا، حيث قاده للتتويج بدوري روشن السعودي بعد غياب لعدة سنوات، فضلًا عن السوبر المحلي.

لكن في الموسم الحالي، جاءت النتائج سلبية، رغم إبرام الاتحاد لصفقات قوية، كان أبرزها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما. وقد لعب الاتحاد تحت قيادة نونو سانتو 56 مباراة بكل البطولات، فاز في 39 وتعادل 9 وخسر 8.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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