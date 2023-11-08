الرياضة ديربي العاصمة يودع استاد الملك فهد.. الدرة يغلق أبوابه في ديسمبر استعدادًا للحلة الجديدة

الرياض – هاني البشر

كشفت مصادر صحيفة ” البلاد ” أن استاد الملك فهد الدولي بالرياض سيتم إغلاقه يوم السبت الثاني من شهر ديسمبر؛ للبدء في تنفيذ مشروع تطوير الملعب، في إطار الاستعداد لاستضافة المملكة لكأس آسيا 2027 الذي سيتم فيه رفع الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 92 ألف مشجع؛ وفق متطلبات الفيفا والاتحاد الآسيوي. ومن المتوقع الانتهاء منه في منتصف 2026؛ وذلك تحضيرًا لاستضافة المملكة لكأس آسيا 2027. وعلمت صحيفة ” البلاد ” أن الموعد المحدد للإغلاق سيكون بعد يوم واحد فقط من احتضان مواجهة ديربي العاصمة بين الهلال وغريمه التقليدي النصر في الأول من ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن للمحترفين.