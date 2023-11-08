الرياضة تجاوز مليار ظهور خلال 20 يومًا.. نزال Battle of the Baddest في موسم الرياض يسجل أكبر حملة إعلانية في تاريخ الملاكمة

الرياض – هاني البشر

بعد وصوله أكثر من 1,3 مليار ظهور في 13 دولة حول العالم خلال 20 يوما، سجل النزال العالمي لأشرس رجل على وجه الأرض على حزام موسم الرياض أكبر حملة إعلانية، حيث وصلت أصداؤه لجميع أنحاء العالم من خلال موسم الرياض 2023، الذي جعلها جزءا من فعاليات افتتاحه هذا العام في 28 أكتوبر الماضي. وكانت الانطلاقة الأولى لحملة نزال أشرس رجل على وجه الأرض قد بدأت في سبتمبر الماضي حين استضافت العاصمة البريطانية لندن أول مؤتمر صحافي للنزال المرتقب بين البطلين العالميين تايسون فيوري، وفرانسيس انجانو، قبل أن تتحول مسابقات النزال وفعالياته إلى شاشات ميدان بيكاديلي في نفس المدينة، وشاشات تايم سكوير في نيويورك، إضافة إلى “sphere” في لاس فيغاس. وفي منتصف أكتوبر الماضي الذي كان العالم ينتظر فيه أحداث النزال التاريخي، كانت حلبة النزال قد صممت في قلب أوربا، بالقرب من جسر البرج في لندن، حيث ضمت مجسمين لفرانسيس انجانو، وتايسون فيوري، إضافة إلى تاج مرصع بعدد من الأحجار الكريمة يرمز إلى النزال الذي أصبحت مجسماته جزءا من المعالم السياحية في أوربا والعالم قبل انطلاقها في العاصمة الرياض.