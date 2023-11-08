الرياضة

العروبة يعزز صدارته لـ” يلو”.. والقادسية يقتنص نقاط العربي

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1445 هـ       8 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
عزز فريق العروبة صدارته لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على مضيفه جدة بهدف دون رد، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة في ختام الجولة العاشرة من المسابقة.

سجل هدف العروبة البرازيلي تياغو بيزيرا من ركلة جزاء؛ ليرفع العروبة رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الأول، بينما توقف جدة عند رصيده 13 نقطة بالمركز العاشر.

 

 

واقتنص القادسية فوزًا قاتلًا أمام ضيفه فريق العربي بهدفين لهدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب “الأمير سعود بن جلوي” بالخبر.

العربي سجل هدف السبق عن طريق البرازيلي لويز مورالها، ونجح القادسية في تسجيل هدفين عن طريق الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد القادسية إلى 23 نقطة، في المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما يأتي العربي في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

 

ونجح الخلود في تحقيق الفوز على الفيصلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على استاد الحزم بالرس.

سجل مازن السويلم هدف فريقه الوحيد؛ ليرفع الخلود رصيده للنقطة 14 في المركز السابع، وتوقف رصيد الفيصلي عند النقطة 14 في المركز السادس. وشهدت المباراة طرد لاعب الفيصلي عبدالله الدوسري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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