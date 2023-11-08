العروبة يعزز صدارته لـ” يلو”.. والقادسية يقتنص نقاط العربي

حائل- خالد الحامد
عزز فريق العروبة صدارته لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على مضيفه جدة بهدف دون رد، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة في ختام الجولة العاشرة من المسابقة.
سجل هدف العروبة البرازيلي تياغو بيزيرا من ركلة جزاء؛ ليرفع العروبة رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الأول، بينما توقف جدة عند رصيده 13 نقطة بالمركز العاشر.
واقتنص القادسية فوزًا قاتلًا أمام ضيفه فريق العربي بهدفين لهدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب “الأمير سعود بن جلوي” بالخبر.
العربي سجل هدف السبق عن طريق البرازيلي لويز مورالها، ونجح القادسية في تسجيل هدفين عن طريق الأرجنتيني لوسيانو فييتو.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد القادسية إلى 23 نقطة، في المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما يأتي العربي في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.