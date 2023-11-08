اطلع على الخطط الصحية بالمنطقة.. نائب أمير مكة يطلق إستراتيجية الإمارة

البلاد – مكة المكرمة

أطلق الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزير نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس، الإستراتيجية المؤسسية لإمارة المنطقة (2024-2026)، وذلك خلال استقباله في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة، محافظي المنطقة وقيادات الإمارة. وأكد سموه ضرورة مواكبة توجهات القيادة -أيدها الله – للوصول بالعمل إلى مستوى التطلعات، وتحقيق آمال سكان المنطقة وقاصديها، وذلك عبر التطوير المستمر لمنظومة العمل، وتعزيز استخدامات التقنية في التعاملات؛ وصولاً لتسريع الإجراءات والارتقاء بالأداء والخدمات المُقدمة للمواطن والمقيم، بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 ومنظومة العمل بوزارة الداخلية.

ونوه بأهمية تنفيذ توجيهات سمو الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بخدمة سكان المنطقة والالتقاء بهم والاستماع لمطالبهم وتلمس احتياجاتهم، ومضاعفة الجهود للتسهيل عليهم، وإنجاز معاملاتهم وفق أحدث السُبل. واستقبل الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل بن حمزة مطير، والرئيس التنفيذي بتجمع مكة الصحي الدكتور حاتم العمري. واستمع سموه إلى إيجاز عن البرامج والخطط والحملات الصحية، التي يعمل الجانبان عليها في المستشفيات لتجويد منظومة الخدمات الصحية، بما يتوافق مع رؤية 2030 الهادفة لتسهيل تلقي الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية.