أمير المدينة يستقبل رئيسة جامعة طيبة

البلاد – المدينة المنورة

استقبل الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد؛ بمناسبة تعيينها رئيساً لجامعة طيبة في المدينة المنورة.

وخلال اللقاء، هنأ سموه الدكتورة الرشيد بهذه المناسبة، سائلاً المولى- عز وجل- لها التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليها، مؤكداً سموه أهمية الارتقاء بالبيئة التعليمية في الجامعة والتوسّع في التخصصات النوعية، التي ستسهم في بناء جيلٍ واعٍ؛ يشارك في دعم نهضة الوطن ودفع عجلة التنمية، بما يتواكب مع تطلعات قيادة هذه البلاد المباركة – أيدهم الله.

من جهتها، أوضحت رئيس جامعة طيبة الدكتورة نوال الرشيد، أن الجامعة تسعى لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وستعمل بتعاون وثيق مع الجهات والهيئات الحكومية، وعلى رأسها إمارة المنطقة لتبادل الخبرات بما يمكّنها من أداء الدور المناط بها والعمل على تقدمها بما يخدم استثمار المميزات النسبية التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة.

وأشارت إلى أن الجامعة تولي أهمية قصوى لتطوير برامجها الأكاديمية والتدريبية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز منظومة البحث العلمي كأداة رئيسة لتحقيق التقدم في مجالات متنوعة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطتها الإستراتيجية.

وأعربت د.الرشيد، عن شكرها لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على الدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة وبرامجها الأكاديمية لخدمة أبناء وبنات المنطقة.