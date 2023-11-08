الرياضة أمير الرياض يرعى بطولة عبية 2023

الرياض – هاني البشر تحت رعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز – حفظه الله – تقام بطولة عبية 2023 في نسختها الثالثة في منتجع الفروسية العالمي بالرياض. تنطلق البطولة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة بتاريخ 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر بمشاركة ما يزيد عن ثلاثمائة رأس من الخيول العربية الأصيلة من المملكة وخارجها، التي تتنافس على ألقاب الذهب والفضة والبرونز تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وبالخضوع لأحكام منظمة الإيكاهو، ويشارك فيها ما يزيد عن ثلاثين عارضاً عالميا. جاءت فعالية عبية 2023 تلبية لحرص ولاة الأمر- حفظهم الله- على رسم خطط للمستقبل لننتقل من خلال رؤية سمو ولي العهد مع المشاركين والحضور إلى السماء ففيها الاعتزاز بأصالة الماضي والمستقبل العظيم. حيث تقام العديد من الفعاليات المصاحبة للبطولة رياضية ترفيهية ثقافية فنية وتحديات من خلال فقرة فرسان عبية وهي إعادة إحياء رياضات الفروسية السعودية القديمة، من خلال عشرة فرسان يقومون بأداء العرض وإعادة إحياء العرضة على ظهر الخيل. وبيت عبية هو الصالون الثقافي، الذي يتضمن قصصا عن الأئمة والملوك والشخصيات المؤثرة في تاريخنا. أما عن فقرة عرض القمر فهي عروض مرئية بصرية وسينمائية على قمر عبية وساحات الفنون ومزاد الخيل ومنطقة ركوب الخيل، وغيرها من الفعاليات التي تهدف لتقديم الفروسية والموروث بطريقة عصرية وجذابة.