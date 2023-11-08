أكد على القيمة ثابتة للمساهمين.. الناصر: النتائج المالية القوية تعزز قدرة أرامكو

البلاد – الظهران

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر أن النتائج المالية القوية تعزز قدرة أرامكو السعودية على تحقيق قيمة ثابتة لمساهمينا، مؤكدًا الاستمرار في تحديد الفرص الجديدة لتطوير أعمال الشركة، وتلبية احتياجات العملاء.

وبين أن الربع الثالث جرى خلاله الاتفاق على أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المُسال للاستفادة من الطلب المتزايد على هذا الغاز، إلى جانب الإعلان عن نيتنا دخول سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية، وتُظهر هذه الاستثمارات المخطط لها مدى طموحنا والنطاق الواسع لأنشطتنا، وتنفيذ إستراتيجيتنا بصورة منضبطة. وأكد المهندس الناصر اهتمامه بالتقدم الذي تحرزه الشركة وإكمال توسيع القدرات في قطاع التنقيب والإنتاج، ووجودها المتنامي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق والعزم على مواصلة الاستثمار عبر سلسلة المواد الهيدروكربونية، والاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين أعمالها، وتعزيز تطوير حلول الطاقة الناشئة، وذلك نهج راسخ بأن خطة تحوّل الطاقة المتوازنة والقوية يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع المناطق الجغرافية، من أجل تجنّب الفوارق بين مستهلكي الطاقة العالميين.