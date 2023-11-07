غرفة مكة تدشّن بوابة “توطين الوظائف”

مكة المكرمة : البلاد

دشّن الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق اليوم بوابة توطين الوظائف بالموقع الإلكتروني للغرفة ضمن مواكبة الرقمنة ودعم برامج سعودة الوظائف في العديد من القطاعات .

وأوضح المهندس معتوق أن تدشين البوابة الجديدة إضافة نوعية لمنصتي الغرفة الداخلية والخارجية، مبيناً أن المنصة الداخلية تحتوي على 11 بوابة، فيما تتضمن المنصة الخارجية 14 بوابة، وذلك ضمن توجه الغرفة الإستراتيجي للتحول الرقمي الذي بدأ منذ العام 2020 بغية تهيئة سبل العيش اللائقة لسكان العاصمة المقدسة من خلال دعمهم خاصة القطاعات الاقتصادية ورواد الأعمال تحقيقاً للرفاهية بالاستفادة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى خدمة المواطن والتاجر على حد سواء.

وأكد أن الهدف من البوابة هو رفع مستوى الأداء، وتعزيز كفاءة الإنتاجية، ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص، ثم قياس وتقييم الأداء، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات للباحثين عن العمل وأصحاب العمل.