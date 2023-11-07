الدمام-البلاد
تأهل لاعب المنتخب السعودي للسنوكر عمر العجلاني إلى دوار الـ 32 في بطولة العالم للسنوكر، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، بعد ختام دوري المجموعات في منافسات 15 كرة فردي رجال. تأهل عمر العجلاني بعد أن جاء في المركز الثاني في المجموعة B التي شهدت منافسة قوية بين اللاعبين، وتصدر ترتيبها البولندي براندو دوغنا أحد الأبطال العالمين للعبة، بينما استطاع العجلاني انتزاع التأهل بعد تحقيق الفوز على منافسه السيريلانكي ثاهي لرثا بنتيجة 4 مقابل 1 وفوزه على منافسه من مانغوليا مندسكن بيتا بنتيجة 4 مقابل 3 ويخوض العجلاني مواجهات دور الـ 32 غدًا الأربعاء.
عمر العجلاني يتأهل لدور الـ 32 في بطولة العالم للسنوكر
الدمام-البلاد