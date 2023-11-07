عمر العجلاني يتأهل لدور الـ 32 في بطولة العالم للسنوكر

الدمام-البلاد

‏ تأهل لاعب المنتخب السعودي للسنوكر عمر العجلاني إلى دوار الـ 32 في بطولة العالم للسنوكر، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، بعد ختام دوري المجموعات في منافسات 15 كرة فردي رجال. تأهل عمر العجلاني بعد أن جاء في المركز الثاني في المجموعة B التي شهدت منافسة قوية بين اللاعبين، وتصدر ترتيبها البولندي براندو دوغنا أحد الأبطال العالمين للعبة، بينما استطاع العجلاني انتزاع التأهل بعد تحقيق الفوز على منافسه السيريلانكي ثاهي لرثا بنتيجة 4 مقابل 1 وفوزه على منافسه من مانغوليا مندسكن بيتا بنتيجة 4 مقابل 3 ويخوض العجلاني مواجهات دور الـ 32 غدًا الأربعاء.

وفي ذات البطولة، خرج اللاعب السعودي أيمن العمري من دوري المجموعات بعد خسارته لمبارياته في المجموعة Q.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر والمشرف على المنتخب محمد البراقي قوة المنافسة في البطولة وقال: ”أحب أن أقدم الشكر للأشقاء في قطر على الاستضافة والتنظيم المميز والرائع تحت إشراف ومتابعة رئيس الاتحاد الدولي مبارك الخيارين، وشهدت البطولة مشاركة قوية ومثيرة بتواجد أبطال العالم في اللعبة، وكانت المنافسة قوية في دوري المجموعات، واستطاع السعودي عمر العجلاني انتزاع التأهل من بين أبطال ومصنفين عالميًا، ونأمل له مواصلة المشوار والتأهل إلى الأدوار المتقدمة“.