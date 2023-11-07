طريقة عمل موس الكستناء بالشوكولاتة البيضاء

تعد الكستناء مصدر غني بالألياف الغذائية ومن المعروف أن الألياف تساعد على خفض مستويات الكولسترول في الدم

إضافةً إلى أنها مصدر للدهون الغير مشبعة المفيدة لتعزيز صحة القلب والشرايين

كما تعد مصدر غني بالبوتاسيوم مما يساعد في المحافظة على توازن السوائل في الجسم وتنظيم معدل ضربات القلب

المقادير اللازمة

250 جرام من الكستناء المطبوخ في الفرن

150 مل من الكريمة الطازجة

50 جرام من السكر البني

1 ملعقة صغيرة من الكاكاو

50 جرام من الشوكولاتة البيضاء

طريقة العمل

ضعي الكستناء والسكر البني والكاكاو في الخلاط واخلطيهم حتى تحصلي على هريس ناعم

بشكل منفصل اخفقي الكريمة بالمضرب الكهربائي حتى تصبح صلبة

يمزج الخليطين معا بملعقة

نسكب الخليط في 4 أطباق ونتركه في الثلاجة لمدة ساعتين تقريبًا

تزين برقائق الشوكولاتة البيضاء وتقدم