المرأه صحة و عافية

طريقة عمل موس الكستناء بالشوكولاتة البيضاء

نيفين عباسaccess_time24 / ربيع الآخر / 1445 هـ       7 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

تعد الكستناء مصدر غني بالألياف الغذائية ومن المعروف أن الألياف تساعد على خفض مستويات الكولسترول في الدم

إضافةً إلى أنها مصدر للدهون الغير مشبعة المفيدة لتعزيز صحة القلب والشرايين

كما تعد مصدر غني بالبوتاسيوم مما يساعد في المحافظة على توازن السوائل في الجسم وتنظيم معدل ضربات القلب

المقادير اللازمة

250 جرام من الكستناء المطبوخ في الفرن
150 مل من الكريمة الطازجة
50 جرام من السكر البني
1 ملعقة صغيرة من الكاكاو
50 جرام من الشوكولاتة البيضاء

طريقة العمل

ضعي الكستناء والسكر البني والكاكاو في الخلاط واخلطيهم حتى تحصلي على هريس ناعم
بشكل منفصل اخفقي الكريمة بالمضرب الكهربائي حتى تصبح صلبة
يمزج الخليطين معا بملعقة
نسكب الخليط في 4 أطباق ونتركه في الثلاجة لمدة ساعتين تقريبًا
تزين برقائق الشوكولاتة البيضاء وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *