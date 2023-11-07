المرأه صحة و عافية

طريقة عمل ساندويتش الجبن في القلاية الهوائية

نيفين عباسaccess_time24 / ربيع الآخر / 1445 هـ       7 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

القلاية الهوائية يمكن ان تغنيكِ عن تحميص الخبز في الساندويتش ميكر او حتي الفرن او الشواية

المقادير اللازمة

4 شرائح خبز توست
2 ملعقة كبيرة زبدة طرية
2 شريحة جبنة شيدر
2 شريحة جبنة موزاريلا

طريقة العمل

سخني مقلاة الهواء إلى 375 درجة فهرنهايت لمدة 5 دقائق
توزع الزبدة بالتساوي على جانب واحد من شرائح الخبز الأربعة
ضعي شريحتين من الخبز بحيث يكون الجانب المدهون بالزبدة لأسفل في المقلاة الهوائية
ضعي فوق كل قطعة شريحة واحدة من جبنة الشيدر وشريحة من الموزاريلا
ضعي شرائح الخبز المتبقية فوق كل شطيرة بحيث يكون الجانب المدهون بالزبدة لأعلى
اطبخي لمدة 7 دقائق
اقلبي السندويشات واطهيها لمدة 3 دقائق إضافية أو حتى تصبح ذهبية اللون ومحمصة في كل مكان

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *