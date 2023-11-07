طريقة عمل ساندويتش الجبن في القلاية الهوائية

القلاية الهوائية يمكن ان تغنيكِ عن تحميص الخبز في الساندويتش ميكر او حتي الفرن او الشواية

المقادير اللازمة

4 شرائح خبز توست

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية

2 شريحة جبنة شيدر

2 شريحة جبنة موزاريلا

طريقة العمل

سخني مقلاة الهواء إلى 375 درجة فهرنهايت لمدة 5 دقائق

توزع الزبدة بالتساوي على جانب واحد من شرائح الخبز الأربعة

ضعي شريحتين من الخبز بحيث يكون الجانب المدهون بالزبدة لأسفل في المقلاة الهوائية

ضعي فوق كل قطعة شريحة واحدة من جبنة الشيدر وشريحة من الموزاريلا

ضعي شرائح الخبز المتبقية فوق كل شطيرة بحيث يكون الجانب المدهون بالزبدة لأعلى

اطبخي لمدة 7 دقائق

اقلبي السندويشات واطهيها لمدة 3 دقائق إضافية أو حتى تصبح ذهبية اللون ومحمصة في كل مكان