طريقة عمل بيتزا الريكوتا بالتوت الإسود

وصفة بيتزا حلوة مع جبن الريكوتا والتوت الإسود

المقادير اللازمة

1 كيلو جرام من الدقيق

500 مل من الماء

10 غرام من الخميرة الطازجة

30 غرام من الملح

100 غرام من التوت الأسود

1 علبة من جبن الريكوتا

جبن موزاريلا

طريقة العمل

لعجينة البيتزا

ذوبي الخميرة الطازجة في الماء ثم أضيفي السائل إلى الدقيق

اعملي المزيج بيديك حتى يصبح لزجاً

أضيفي الملح واعجني لمدة دقيقة أخرى

ضعي العجينة في وعاء مغطى بقطعة قماش مبللة واتركيها لتتخمر لمدة 4-5 ساعات في بيئة دافئة

بمجرد مرور الوقت قطعي حوالي 270 جرامًا من العجينة المخمرة وافرديها بمساعدة الدقيق والشبك

احشي البيتزا بالموزاريلا، الريكوتا، والتوت

تخبز في فرن مسخن مسبقًا لمدة 10 دقائق تقريبًا حتى تصبح ذهبية اللون

أضيفي بعض أوراق الريحان وقليل من الملح وقدميها