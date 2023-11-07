رسميًا.. ريال مدريد يجدد عقد إدواردو كامافينغا

جدد نادي ريال مدريد الإسباني عقد متوسط الميدان الفرنسي الشاب، إدواردو كامافينغا إلى صيف 2029، حسبما أعلن في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.

التجديد لكامافينغا (20 عامًا) جاء بعد أسابيع قليلة من تمديد عقد نجمي هجوم الفريق الملكي، البرازيليين فينيسيوس جونيور ورورديغيو غويس.

وحسب وسائل إعلام مقرّبة من ريال مدريد، فإن عقد كامافينغا الجديد يحظى ببند جزائي يصل إلى مليار يورو، وقد حسّن النادي راتبه بنسبة 70٪.

كامافينغا أصبح أحد الأعمدة الرئيسة في تشكيلة الـ(ميرنغي) منذ وصوله من فريق ستاد رين الفرنسي صيف 2021 مقابل نحو 13 مليون يورو.

خلال موسمين فقط مع ريال مدريد، خاض كامافينغا 114 مباراة في كل البطولات، وحصد 6 ألقاب؛ أبرزها دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي عام 2023.