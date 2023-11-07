الرياضة

الأهلي المصري يتغلب على النور في مونديال أندية اليد

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع الآخر / 1445 هـ       7 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- البلاد
تمكن فريق الأهلي المصري الاول لكرة اليد من الفوز على فريق النور السعودي بفارق 18 هدفاً بنتيجة (20-38)، في ثالث مواجهات اليوم الأول من بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2023″، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ضمن المجموعة الأولى.

وكان الشوط الأول من اللقاء قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة (12-16)، وحاز لاعب فريق الأهلي محمد ابراهيم على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

يذكر أن المجموعة الثالثة تضم بجانب فريقي الأهلي المصري، والنور السعودي، فريق برشلونة الإسباني.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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