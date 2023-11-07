أرامكو تعلن نتائج الربع الثالث من العام الجاري 2023

الظهران : البلاد

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية ” اليوم نتائج الربع الثالث من العام الجاري 2023م، الذي حققت خلاله أرباحاً قوية وإحراز تقدم في إستراتيجية النمو.

وأوضحت أرامكو السعودية أن صافي الدخل بلغ 122.2 مليار ريال وفي (الربع الثالث 2022 : 159.1 مليار ريال وأن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 117.6 مليار ريال وفي (الربع الثالث 2022 بلغت 202.5 مليار ريال، في حين وصلت التدفقات النقدية الحرة 1: 76.3 مليار ريال، وفي (الربع الثالث 2022 بلغت: 168.6 مليار ريال.

وأشارت أرامكو السعودية إلى أن نسبة المديونية 1: %7.6- كما في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع -7.9% في نهاية عام 2022، وأن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثاني من عام 2023 بقيمة 73.2 مليار ريال دُفعت في الربع الثالث، وأن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 73.2 مليار ريال ستُدفع في الربع الرابع.

وبينت الشركة أن توزيع أول أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 37.0 مليار ريال في الربع الثالث، وسيتم دفع التوزيعات الثانية المرتبطة بالأداء في الربع الرابع بحوالي 37.0 مليار ريال وذلك بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج الأشهر التسعة من عام 2023، مشيرة إلى استمرار التوسع الإستراتيجي من خلال اتفاقية لأول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المُسال، وتخطط الشركة لدخول سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية من خلال الاستحواذ على أعمال تجزئة وتسويق.

وذكرت أرامكو السعودية أن الشركة تزيد طاقة معالجة الغاز الخام بمقدار 800 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، تتضمن حوالي 750 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من طاقة معالجة غاز البيع، وذلك من خلال توسعة معمل الغاز في الحوية، منوهة بالتعاون مع “ستيلانتس” لتحقيق مواءمة بين الوقود الاصطناعي و24 مجموعة من المحركات المستخدمة في أوروبا.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر أن النتائج المالية القوية تعزز قدرة أرامكو السعودية على تحقيق قيمة ثابتة لمساهمينا، مؤكدًا الاستمرار في تحديد الفرص الجديدة لتطوير أعمال الشركة، وتلبية احتياجات العملاء.

وبين أن الربع الثالث جرى خلاله الاتفاق على أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المُسال للاستفادة من الطلب المتزايد على هذا الغاز، إلى جانب الإعلان عن نيتنا دخول سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية، وتُظهر هذه الاستثمارات المخطط لها مدى طموحنا والنطاق الواسع لأنشطتنا، وتنفيذ إستراتيجيتنا بصورة منضبطة.

وأكد المهندس الناصر اهتمامه بالتقدم الذي تحرزه الشركة وإكمال توسيع القدرات في قطاع التنقيب والإنتاج، ووجودها المتنامي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق والعزم على مواصلة الاستثمار عبر سلسلة المواد الهيدروكربونية، والاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين أعمالها، وتعزيز تطوير حلول الطاقة الناشئة، وذلك نهج راسخ بأن خطة تحوّل الطاقة المتوازنة والقوية يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع المناطق الجغرافية، من أجل تجنّب الفوارق بين مستهلكي الطاقة العالميين.