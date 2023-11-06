هيئة الطرق تعالج أكثر من 1700 ملاحظة عبر مركز الاتصال 938

الرياض : البلاد

عالجت الهيئة العامة للطرق أكثر من 1700 ملاحظة عبر مركز الاتصال التابع للهيئة 938 وبمتوسط سرعة رد أربع ثواني فقط من خلال استقبال أكثر من 9 آلاف مكالمة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وبينت أن نسبة رضا العملاء على معالجة الملاحظات وصلت إلى 88 %، وبمستوى خدمة وصل إلى 98%.

ودعت الهيئة العامة للطرق لرفع الملاحظات والمقترحات على الأعمال التشغيلية خارج النطاق العمراني عبر مركز الاتصال 938، وذلك عبر الاتصال أو استخدام تطبيق المركز على جميع أنظمة الهواتف المحمولة.

يُذكر أن مركز الاتصال 938 خدم أكثر من 81 ألف مستفيد منذُ إطلاق المركز، ويهدف إلى رفع مستوى التواصل مع المواطنين ومستخدمي الطرق من خلال رصد الملاحظات والاستفسارات والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بشبكة الطرق.