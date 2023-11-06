الرياضة

هل يتفاوض مانشستر يونايتد مع زين الدين زيدان؟

محمد ابو الوفاaccess_time23 / ربيع الآخر / 1445 هـ       6 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
هل يتفاوض مانشستر يونايتد مع زين الدين زيدان؟

تحدثت وسائل إعلام عن مفاوضات بين إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي والمدرب الفرنسي الجزائري زين الدين زيدان لتولي تدريب (الشياطين الحمر) هذا الموسم.

 

النتائج الكارثية للفريق مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ أجبرت تقارير مقرّبة من دوائر النادي على التحدّث بأن الإدارة تنوي إقالته وتعيين زيدان بالأسابيع المقبلة.

 

وخسر مانشستر يونايتد 5 مباريات من أصل 11 جولة خاضها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين خسر مرتين من أول 3 جولات في دوري أبطال أوروبا.

 

في حين أٌقصي الفريق من ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين الأسبوع الماضي، بخسارة مذلة أمام نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

 

ورُغم النتائج السيئة، أكّدت الصحفي الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، أنه حصل على معلومات تفيد بأن مانشستر يونايتد لم يتوصل مع زيدان.

 

ويمر زيدان بفترة فراغ مهني منذ استقالته عام 2021 من تدريب ريال مدريد الذي قاده للتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية بين عامي 2016 و2018.

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