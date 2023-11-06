مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية

الرياض – واس

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض أمس، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر.

وناقش الجانبان خلال اللقاء مستجدات المشاريع الإغاثية والإنسانية، التي تم تنفيذها بين المركز والبنك الإسلامي للتنمية؛ مثل الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، والصندوق الإسلامي العالمي للأعمال الخيرية للأطفال، كما بحث الجانبان سبل تعزيز آفاق التعاون في مجال العمل الإنساني.

ونوّه الدكتور محمد الجاسر بالمستوى المهني لمركز الملك سلمان للإغاثة ومشاريعه العديدة وخدمته المتضررين في شتى بقاع الأرض؛ الأمر الذي أكسبه سمعة دولية طيبة ومكانة مرموقة.

ميدانيًا، وفي إطار المساعدات السعودية المستمرة، عبرت منفذ الوديعة الحدودي 42 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 12.474 سلة غذائية تزن 740 طناً و954 كيلو غراماً، متوجهة إلى محافظات عدن والضالع وأبين.

وفي باكستان، وزع المركز660 حقيبة شتوية للمتضررين من الفيضانات في منطقة شترال السفلى بإقليم خيبربختون خوا، استفاد منها 4.620 فردًا.