في افتتاح مونديال أندية العالم لكرة اليد “سوبر جلوب”.. الخليج يواجه ماغديبورغ .. والنور يقابل الأهلي المصري

الرياض – هاني البشر

تنطلق في الساعة الـ11:30 من صباح غدٍ الثلاثاء منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب” الـ (16)، التي تستضيفها المملكة للمرة الرابعة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، خلال الفترة من 07 إلى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة 12 ناديًا.

ويدشن “المستضيف” فريق الخليج السعودي أولى لقاءاته في البطولة أمام “حامل اللقب” فريق ماغديبورغ الألماني في اللقاء الذي سينطلق عند الساعة الـ7:30 مساءً، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، فيما يواجه فريق النور السعودي منافسه الأهلي المصري عند الساعة الـ4 عصراً، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح عند الساعة الـ6:30 مساءً، وسيتضمن عروضاً مرئية بالليزر، وعدداً من الفقرات المختلفة والمتنوعة، إضافة الى دخول الفرق الـ(12) المشاركة في البطولة.

وتنطلق أولى مباريات البطولة بلقاء يجمع بين فريق النجمة البحريني “بطل آسيا” و فريق كيلسي البولندي “ممثل أوروبا” ضمن المجموعة الرابعة،

ويلتقي بعدها مباشرة “بطل العرب” فريق الكويت الكويتي” أمام فريق سان فرناندو الأرجنتيني “بطل أمريكا الجنوبية والوسطى”، عند الساعة الـ1:45 ظهراً ضمن المجموعة الثانية.

نظام البطولة

تم تقسيم الفرق المشاركة على أربع مجموعات، تحتوي كل مجموعة على 3 فرق؛ حيث تضم المجموعة الأولى فرق برشلونة الإسباني والنور السعودي والأهلي المصري، فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من الكويت الكويتي وسان فرناندو الأرجنتيني، وفوكس برلين الألماني. وتضم المجموعة الثالثة ماغديبورغ الألماني والخليج السعودي وجامعة كوينزلاند الأسترالي، وتضم المجموعة الرابعة فرق كيلسي البولندي والنجمة البحريني وكال هيت الأمريكي، ويتأهل أبطال المجموعات الأربع إلى الدور نصف النهائي، والفائز منهما يتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب.

ماذا تعني “سوبر جلوب”؟

هي بطولة خاصة بأندية كرة اليد، يتأهل إليها أبطال جميع قارات العالم، بالإضافة إلى فريق البلد المستضيف، و حامل لقب النسخة الماضية من البطولة ذاتها، فيما يتم ترشيح 3 فرق يختارها الاتحاد الدولي لكرة اليد، إضافة إلى بطل العرب الذي سيشارك للمرة الثانية في تاريخ البطـولة بصفة رسمية، حيث أصبحت البطولة العربية مؤهلة إلى بطـولة “سوبر جلوب”.

12 ناديًا يشاركون في البطولة

يشارك في البطولة 12 فريقاً للمرة الثانية على التوالي، ويتقدم فريق ماغديبورغ الألماني الفرق المشاركة، بوصفه بطل أوروبا وحامل لقب البطولة الماضية، اضافة الى مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 1″ فريق برشلونة الأكثر تتويجًا باللقب (خمس مرات)، ويوجد بجانبهما كل من: الخليج السعودي “الفريق المستضيف”، كيلسي البولندي “وصيف بطل أوروبا”، النجمة البحريني “بطل قارة آسيا”، الأهلي المصري “بطل قارة إفريقيا”، سان فرناندو الأرجنتيني “بطل أمريكا الجنوبية والوسطى”، كال هيت الأمريكي “بطل أمريكا الشمالية والكاريبي”، جامعة كوينزلاند الأسترالي “بطل أوقيانوسيا”، النور السعودي “فريق البلد المستضيف 2″، فوكس برلين “مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 2″، والكويت الكويتي “بطل العـرب”.

الخليج والنور ممثلا الوطن في سوبر جلوب

يمثل “السعودية” في سوبر جلوب نادي الخليج الذي حقق لقب الدوري الموسم الماضي، وتعدُّ هذه المشاركة هي الثانية له في هذه البطولة، بعد المشاركة في البطولة الماضية (الدمام 2022).

وفي المقابل فقد حظي “نادي النور” بثقة الاتحاد الدولي لكرة اليد، الذي منحه المشاركة كـ “مرشح” للمرة الثانية في تاريخه.

سوبر جلوب .. بطولة عمرها 26 عامًا.

انطلقت بطولة العالم للأندية “سوبر جلوب” في العام 1997م، عندما استضافتها “أستراليـا” بمشاركة 8 أندية من كل قارات العالم، وحقق لقبهـا فريق “كانتابريا سانتاندير” الإسباني، إذ اعتمد الاتحاد الدولي رسميًّا إقامة البطولة كل 5 سنوات، حيث نظمت الدوحة البطولة في عام 2002م، ولم يشارك فيها سوى 5 أندية، وحقق المركز الأول فيهـا نادي السد القطري، قبل أن تنتقل البطولة للعاصمة المصرية “القاهرة” في يونيو 2007م، وحقق حينها اللقب ريال سيوداد الإسباني.



وبعد ختام البطولة في جمهورية مصر العربية، قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد إقامة البطولة كل عام، على أن يتم التصويت على ملف التنظيم من قبل أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد الدولي، وتستقر البطولة في ملف البلد الفائز بالتصويت لمدة 4 سنوات متتالية، وهذا ما أعاد البطولة من جديد إلى قطر، التي استضافتها 9 نسخ متتالية منذ 2010م وحتى 2018م، وحمل اللقب في تلك البطولات على التوالي: ريال سيوداد الإسباني، كيل الألماني، أتلتيكو مدريد الإسباني “ريال سيوداد سابقًا”، برشلونة الإسباني “نسختين على التوالي”، فوخس بيرلين الإلماني “لقبين على التوالي”، وبرشلونة الإسباني “لقبين على التوالي”.

وفي السابع والعشرين من نوفمبر 2018م، أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد فوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» لمدة أربعة أعوام، حيث نجح برشلونة الإسباني في تحقيق اللقب عام 2019م في البطولة التي أقيمت بالدمام “شرق السعودية”، فيما نجح ماغديبورغ الألماني في تحقيق النسختين الماضيتين اللتين أقيمتا في جدة 2021، الدمام 2022.

سيطرة إسبـانية على ألقاب الـ “سوبر جلوب”

تعدُّ كل الأندية المشاركة في بطولة “سوبر جلوب” هي الأقوى على مستوى قارات العالم، إلا أن الأندية الإسبانية هي المُسيطرة على لقب بطولات السوبر جلوب بـ 9 ألقاب من أصل 15 نسخة، يليها الأندية الألمانية ب5 ألقاب، ويعد حامل اللقب لخمس مرات “برشلونة الإسباني” واحدًا من الفرق المرشحة دائمًا لنيل اللقب، إذ يملك في رصيده أكثر من 164 بطولة في مختلف البطولات الإسبانية، وعلى مستوى قارة أوروبا وغيـرها، بالإضافة إلى وجود لاعبين محترفين من المستوى الأول.