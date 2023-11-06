طرح مشروع «نظام الإعلام” لمرئيات العموم

البلاد – جدة

انطلاقًا من دورها التنظيمي والتمكيني، وضمن حزمة مشاريع تطوير البيئة التنظيمية للقطاع الإعلامي، طرحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مشروع نظام الإعلام على منصة “استطلاع” للاستفادة من مرئيات المهتمين والعموم حيال المشروع.

ويأتي طرح “مشروع نظام “الإعلام” عقب قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 27-02-1445هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

ويهدف مشروع النظام إلى تطوير وتنظيم المحتوى الإعلامي بوسائطه المتعددة التقليدية والحديثة، والمساهمة في رفع جودته، ورفع مستوى البيئة الإعلامية ودفعها؛ لتكون بيئة داعمة للمواهب وجاذبة للمستثمر، ومحفزة لنمو الاقتصاد الوطني.

ويتضمن المشروع أحكامًا تنظم الأنشطة الإعلامية المشمولة بنظام المطبوعات والنشر، ونظام الإعلام المرئي والمسموع فى نظام واحد، كما تضمن أحكامًا تهدف إلى استيعاب ما يستجد من تقنيات ووسائل حديثة في قطاع الإعلام مستقبلًا، وجاءت أحكامه مخففة لجمود إجراءات ترخيص بعض الأنشطة؛ بهدف تحفيز نمو قطاع الإعلام وتشجيع إنشاء كيانات إعلامية وطنية، وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار.