شاهد.. ريال مدريد يفشل في فك طلاسم رايو فاييكانو

وقع ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه رايو فاييكانو (0-0) سهرة الأحد، ضمن لقاءات الأسبوع الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).

وفشل ريال مدريد لأول مرة بالموسم الجاري في التسجيل ضد أحد خصومه، بعد أن داوم لاعبوه على هز الشباك في 14 مباراة متتالية في كل البطولات.

أمام 71 ألف مشجّع بملعب (سانتياغو برنابيو) عقر دار ريال مدريد، استطاع جاره المدريدي فاييكانو من الخروج بنقطة ثمينة بعد أن ركن لاعبوه للدفاع طيلة المباراة.

ولعب حارس مرمى رايو فاييكانو، المقدوني ستول ديميتريفسكي دورًا بارزًا في خروج فريقه متعادلًا من ملعب ريال مدريد، بتصديه لـ5 فرص تهديفية محققة على مرماه.

وأخفق ريال مدريد -المُلقّب بالميرنغي- في الانقضاض على صدارة الدوري الإسباني، بعد أن أصبح رصيده 29 نقطة في الوصافة، خلف المتصدر جيرونا (31 نقطة).

شاهد فرص ضائعة بالجملة لريال مدريد أمام رايو فاييكانو