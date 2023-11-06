سعود بن جلوي يتسلّم التقرير الختامي لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم

جدة : البلاد

تسلّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة, نسخة من التقرير الختامي لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم والأسبوع القرآني في نسختها الرابعة عشرة لعام 1444هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم, لمعالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، يرافقه الأمين العام للأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الدكتور فهد العطري.

وتضمن التقرير الختامي نبذة تعريفية عن مسارات المسابقة لـ “طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، وطلاب وطالبات التعليم لذوي الإعاقة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، ومسار مسابقة تحدي التقنية في خدمة القرآن الكريم وعلومه”، إضافة لإحصائيات عدد المشاركين في المسابقة التي شارك بها أكثر من 1000 متسابق ومتسابقة، ونتائج الفائزين والفائزات بالجوائز.

كما اشتمل التقرير على أبرز فعاليات الأسبوع القرآني المصاحب للمسابقة بعنوان (القرآن الكريم من التنزيل إلى التدوين) الذي أقيم بالقاعة الكبرى بمركز جامعة جدة للمؤتمرات وتنوع بين تجربة حياكة كسوة الكعبة والملتقى العلمي والجلسات الحوارية والمحاضرات والهدايات القرآنية التي يحاضر بها نخبة من العلماء المتخصصين في التفسير وعلوم القرآن والقراءات والشريعة.

وتميزت المسابقة هذا العام بـ “مسابقة الخط القرآني، ومسابقة آية وصورة والمعرض المصاحب” التي تسهم في تنمية الاعتزاز بالقرآن الكريم وإذكاء روح التنافس بين حفظة القرآن الكريم وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة واكتشاف المبدعين والاطلاع على ابتكاراتهم في خدمة القرآن الكريم واكتشاف مواهب الخط العربي ورسم المصحف والفنون التصويرية كذلك تطوير وتحسين خدمات القرآن وعلومه تقنياً لتحقيق رؤية المملكة 2030.