بعد إصابته الطويلة.. هل يجدد ريال مدريد عقد إيدير ميليتاو؟

ذكرت وسائل إعلام، أن نادي ريال مدريد يبحث ملف تجديد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو (25 عامًا) في الوقت الحالي، لكنه يتريث بسبب إصاباته الأخيرة المتكررة.

لم يلعب ميليتاو سوى مباراة واحدة بقميص ريال مدريد في الموسم الجاري (2023-2024) بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة في بداية الموسم.

من المحتمل ألا يلعب ميليتاو مع (لوس بلانكوس) حتى مارس أو أبريل من العام المقبل 2024، وذهبت تقارير صحفية إلى أن موسم اللاعب قد انتهى بالفعل.



يومية ماركا (Marca) الإسبانية، قالت: إنه رغم إصابة ميليتاو القوية، فإن ريال مدريد يفكّر بالفعل في تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم (2024-2025).

وفرض ميليتاو نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق الملكي منذ وفادته إلى ملعب (سانتياغو برنابيو) صيف عام 2019 من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو.



ريال مدريد جدد عقدي النجمين البرازيليين فينيسيوس جونيور، ورودريغو في الأسابيع القليلة الاخيرة، والآن يبدو أن الدور على البرازيلي الثالث ميليتاو.