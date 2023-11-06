برشلونة يتخلي عن نجميه بنهاية الموسم الحالي

أكّدت يومية سبورت (Sport) الإسبانية، أن برشلونة قرر عدم تجديد لاعبيه سيرجيو روبرتو وماركوس ألونسو، والتخلي عن خدماتهما في نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ويأمل برشلونة في تقليص فاتورة رواتب الفريق الباهظة بنهاية الموسم، من أجل تقديم خطة مالية مناسبة للعام المقبل، في ظل اللوائح القاسية من رابطة الدوري الإسباني.

وسقط المدافعان الإسبانيان روبرتو (32 عامًا) وألونسو (31 عامًا) من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز، في حين يكلفان النادي رواتب كبيرة- حسبما نقلت سبورت.

ويبحث الـ(بلوغرانا) برئاسة خوان لابورتا عن تجديد دماء الفريق بلاعبين شباب بدلًا ممن تخطوا حاجز الثلاثين، مثلما حدث مع لامين يامال ويبدري وغافي وأليكس بالدي.