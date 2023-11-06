الاتحاد يخسر أمام الجوية بثنائية في أبطال آسيا

محمود العوضي- جدة
خسر فريق الاتحاد أمام مضيفه فريق القوة الجوية العراقي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فرانسوا حريري بأربيل مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.
بتلك النتيجة، رفع فريق القوة الجوية رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في الصدارة.
علي جاسم يمنح القوة الجوية هدف التقدم
#دوري_أبطال_آسيا | #القوه_الجويه_الاتحاد #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/wLcPA4SB4i
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 6, 2023
مهند عبد الرحيم يزيد من متاعب الاتحاد ويسجل الثاني للقوة الجوية
#دوري_أبطال_آسيا | #القوه_الجويه_الاتحاد #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/zXNcS59h57
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 6, 2023