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الاتحاد يخسر أمام الجوية بثنائية في أبطال آسيا
الرياضة

الاتحاد يخسر أمام الجوية بثنائية في أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع الآخر / 1445 هـ       6 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

خسر فريق الاتحاد أمام مضيفه فريق القوة الجوية العراقي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فرانسوا حريري بأربيل مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.

سجل اللاعب علي حاسي الهدف الأول للقوة الجوية في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف مهند عبدالرحيم الهدف الثاني في الدقيقة 52 من الشوط الثاني.

بتلك النتيجة، رفع فريق القوة الجوية رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في الصدارة.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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