إطلاق التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية” السعودية 2023″ في المنطقة التاريخية بمدينة جدة

خالد مرضاح – جدة

أطلق الاتحاد الدولي لكرة لقدم “فيفا”، التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023، وذلك اليوم الاثنين في المنطقة التاريخية بمدينة جدة.

وتستضيف جدة بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023، التي ستقام خلال الفترة من 12- 22 ديسمبر المقبل، على كل من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب الأمير عبدالله الفيصل، خلال الفترة الممتدة بين 12–22 ديسمبر. وستشهد البطولة 7 مواجهات قوية بين 7 أندية على مدار 11 يومًا.

وكان قد جرت في الخامس من سبتمبر الماضي مراسم حفل القرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™ بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو، مجلس الفيفا ياسر بن حسن المسحل.

وشهد حفل القرعة إطلاق الهوية والشعار الرسمي للبطولة، علمًا بأن الهوية الرسمية للبطولة مستوحاة من نقش السدو التقليدي ولون زهرة الخزامى، الذي يرمز إلى كرم الضيافة السعودية الأصيلة، فيما تقرر أن يبدأ بيع تذاكر البطولة خلال الأيام القادمة.

جدول المباريات:

– الدور الأول (المباراة الأولى) – الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 – الاتحاد × أوكلاند سيتي،

– الدور الثاني (المباراة الثانية) – الجمعة 15 ديسمبر 2023 – الأهلي × الفريق الفائز بالمباراة الأولى.

– الدور الثاني (المباراة الثالثة) – الجمعة 15 ديسمبر 2023 – كلوب ليون × وأوراوا ريد دياموندز.

– الدور نصف النهائي (المباراة الرابعة) – الاثنين 18 ديسمبر 2023 – فلوميننسي البرازيلي × الفائز في المباراة الثانية.

– الدور نصف النهائي (المباراة الخامسة) الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 – الفائز في المباراة الثالثة × مانشستر سيتي.