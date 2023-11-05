5.3 مليار استثمارات صناعية جديدة

البلاد – الرياض

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 174 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر سبتمبر الماضي ، توزعت على 5 أنشطة صناعية من بينها نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة بـ 26 ترخيصًا، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ 24 ترخيصًا، ثم صنع المنتجات الغذائية بـ 22 ترخيصًا، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بـ17 ترخيصًا، وأخيرًا نشاط صناعة الورق ومنتجاته بـ 13 ترخيصًا.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ فقد بلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر 969 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,273 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1.498 تريليون ريال.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ حجم الاستثمارات في التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال شهر سبتمبر 5.3 مليارات ريال، استحوذت المنشآت الصغيرة على معظمها بنسبة 88.51 %، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 10.92 %، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.57 %، وسجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 76.44 %، تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 12.07 %، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 11.49 %.